На БТР и с автоматами: под Новосибирском спецслужбы провели учения

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:52:04+03:00

Силовики провели учения по предотвращению терактов. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В мероприятии были задействованы сотрудники всех спецслужб

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Силовики провели учения по предотвращению терактов. Длились учения два дня и проходили на территории Новосибирского и Мошковского районов.

Проходили учения в течение двух дней. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

— В мероприятиях были задействованы силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУ ФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, следственного управления Следственного комитета России с привлечением подразделений Ракетных войск стратегического назначения, 41 армии Центрального военного округа, а также Правительства Новосибирской области и мэрии города, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В учениях были задействованы сотрудники всех спецслужб. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

Во время учений отработали механизмы реагирования на возможные террористические угрозы в отношении военного объекта. Кроме того, всем силовым структурам удалось отработать техники взаимодействия друг с другом.

Во время учений отработали механизмы реагирования на возможные террористические угрозы. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

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