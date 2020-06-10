2020-06-10T16:22:59+03:00
Общество

«Стало плохо с сердцем»: сибиряк, влетевший на джипе в толпу подростков, не пришел на суд

В день, когда было назначено заседание, мужчине стало плохо
Галина СИМОНОВА
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Парень, пострадавший в ДТП, скончался 1 февраля в больнице.Парень, пострадавший в ДТП, скончался 1 февраля в больнице.
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Сибиряк, который влетел на джипе в толпу подростков, не явился в суд. В день, когда было назначено заседание, мужчине стало плохо.

— Судебное заседание было назначено на 9 июня. Около семи вечера в этот день мужчине стало плохо с сердцем, его увезли на скорой помощи в больницу. В суд позвонили и сообщили, что он на заседание явиться не может. В итоге, заседание перенесли на начало июля, — рассказал КП-Новосибирск депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о водителе иномарки, который влетел в шедших с дискотеки парней. Один из подростков получил легкие травмы — ушибы, а другой в тяжелом состоянии попал в больницу. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. Однако 1 февраля 16-летний парень умер в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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