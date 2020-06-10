Когда откроется зоопарк в Новосибирске в 2020 году: Андрей Травников назвал сроки
Андрей Травников рассказал, когда откроется зоопарк в Новосибирске в 2020 году. По словам главы региона, в настоящее время, этот вопрос согласовывается с Роспотребнадзором.
— Уже было принято решение о возобновлении работы непродовольственных рынков и музеев. Сейчас с Роспотребнадзором согласовывается перечень мероприятий, который позволит в скором времени открыть Новосибирский зоопарк, разумеется, без посещения павильонов, — пояснил губернатор на пресс-конференции 10 июня.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, когда в городе откроют торговые центры, кафе и рестораны. Заведения общепита могут начать свою работу уже в начале следующей недели, при условии сохранения в регионе стабильной ситуации с коронавирусом. А вот ТЦ откроют позже, поскольку там расположены объекты массового отдыха людей и детей, кинотеатры или фудкорты.
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ИСТОЧНИК KP.RU