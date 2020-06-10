Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:35:25+03:00

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В Новосибирске готовится к сдаче линия электроснабжения, которая позволит жителям микрорайона «Восточный» не испытывать проблем с отключением света. Она спроектирована с «запасом», рассчитана на дальнейший рост жилмассива. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ:

- Реконструкция этой кабельной линии решает целый ряд стратегических задач, в первую очередь – обеспечивает устойчивое электропитание и теплоснабжение жилмассива. Насосные станции также запитываются от этой линии, поэтому в случае аварии у жителей пропадает не только свет, но и тепло, что, конечно, недопустимо. Кроме того, новая линия позволяет увеличить мощности потребления в два раза. Таким образом, мы создаём определённый задел для дальнейшего развития этой территории Октябрьского района, – подчеркнул Анатолий Локоть.

До конца августа подрядчику предстоит заменить 3970 метров силового кабеля, на сегодня выполнена треть запланированных работ.

Существующая кабельная линия была проложена с нарушениями, из-за чего на ней регулярно происходили аварии – по 2-3 раза в год.

- Мы разносим кабели по нормативам, увеличиваем расстояние между ними, чтобы в случае короткого замыкания одного второй не повреждался. Сейчас из-за близкого расположения кабелей друг к другу при аварии на одном из них происходит оплавление соседней нитки. Такая ситуация произошла в 2019 году, из-за чего весь жилмассив на сутки остался без электричества, - объяснил причину прошлых проблем главный инженер ООО «СибЭнергоЭффект» Алексей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU