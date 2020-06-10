2020-06-10T14:35:25+03:00
Общество

Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением

Реконструкция кабельной линии будет завершена к сентябрю
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
Работы на объекте завершат к началу осени. Фото: Пресс-центр мэрииРаботы на объекте завершат к началу осени. Фото: Пресс-центр мэрии
Изменить размер текста:

В Новосибирске готовится к сдаче линия электроснабжения, которая позволит жителям микрорайона «Восточный» не испытывать проблем с отключением света. Она спроектирована с «запасом», рассчитана на дальнейший рост жилмассива. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход работ:

- Реконструкция этой кабельной линии решает целый ряд стратегических задач, в первую очередь – обеспечивает устойчивое электропитание и теплоснабжение жилмассива. Насосные станции также запитываются от этой линии, поэтому в случае аварии у жителей пропадает не только свет, но и тепло, что, конечно, недопустимо. Кроме того, новая линия позволяет увеличить мощности потребления в два раза. Таким образом, мы создаём определённый задел для дальнейшего развития этой территории Октябрьского района, – подчеркнул Анатолий Локоть.

До конца августа подрядчику предстоит заменить 3970 метров силового кабеля, на сегодня выполнена треть запланированных работ.

Существующая кабельная линия была проложена с нарушениями, из-за чего на ней регулярно происходили аварии – по 2-3 раза в год.

- Мы разносим кабели по нормативам, увеличиваем расстояние между ними, чтобы в случае короткого замыкания одного второй не повреждался. Сейчас из-за близкого расположения кабелей друг к другу при аварии на одном из них происходит оплавление соседней нитки. Такая ситуация произошла в 2019 году, из-за чего весь жилмассив на сутки остался без электричества, - объяснил причину прошлых проблем главный инженер ООО «СибЭнергоЭффект» Алексей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением
Экс-директора Новосибирского планетария снова будут судить за хищения
Новосибирская область будет полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля
Когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году
В минздраве отреагировали на письмо медсестер, требующих надбавку за контакт с больными коронавирусом
В Новосибирской больнице, где умерла 7-летняя девочка, появится реанимация
Перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года: где нельзя будет проехать
Сибирячку, столкнувшую бабушку с лестницы, снова будут судить
«Заснул за рулем»: под Новосибирском в ДТП с тремя автомобилями пострадала девочка
День рождения Христа - традиции великого праздника
Итог мая: 960 боевых выездов
«Он неудачно нырнул и захлебнулся»: в Новосибирске утонул подросток, купавшийся в озере
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
«Они вкусные, мы проверили»: в Новосибирск завезли первые арбузы из Казахстана
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: губернатор Андрей Травников сделал заявление
Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты
Как оборудуют площадь Ленина для Парада Победы 24 июня 2020 года
Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка
Два школьных музея представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе
«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»
Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей
В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом