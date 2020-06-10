Экс-директора Новосибирского планетария снова будут судить за хищения

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:18:29+03:00

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Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор экс-директору Новосибирского планетария Сергею Масликову. Напомним, его обвиняли в незаконной сдаче в аренду оборудования планетария.

— Оправдательный приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, — рассказала КП-Новосибирск адвокат Сергея Масликова Елена Добрицкая. — Пока мы не знаем, как именно суд замотивировал это решение, все это будет понятно, когда мы получим на руки полный текст судебного решения. Исходя из этих данных уже будем принимать решение об обжаловании в кассационной инстанции. Но, разумеется, мы будем продолжать бороться, настаивая на том, что никаких нарушений в действиях Сергея Масликова не было. Мера пресечения на суде не избиралась.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что Сергей Масликов вновь оказался в суде по делу о хищениях в Большом новосибирском планетарии, в связи с тем, что прокуратура Октябрьского района обжаловала оправдательный приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU