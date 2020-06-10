Новосибирская область будет полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:39:27+03:00

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Губернатор Андрей Травников рассказал о подготовке региона к проведению голосования по внесению поправок в Конституцию России.

- Несмотря на то, что решение о проведении голосования Президент России озвучил 1 июня, и прошло чуть больше недели, в Новосибирской области уже проведена большая организационная работа, выделены необходимые финансовые средства. Уверен, что за оставшееся время мы решим все задачи – в том числе, с учётом ситуации, в которой всё это приходится организовывать, – подчеркнул Андрей Травников.

Для безопасности здоровья голосующих будут организованы все необходимые меры – участникам голосования планируется выдать маски, перчатки и антисептики. Все члены участковых комиссий, а также представители СМИ и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что для жителей региона предусмотрены несколько способов голосования. Первый из них – механизм «Мобильный избиратель», который даёт возможность голосования граждан по месту нахождения. Для этого нужно заранее подать заявление. Второй способ – голосование до дня голосования – будет проходить с 25 июня до 1 июля. Третий способ – голосование вне помещения для голосования. Проголосовать таким образом можно будет с 25 июня до 1 июля и непосредственно в день голосования. Четвёртый способ – обычное голосование на избирательных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU