В минздраве отреагировали на письмо медсестер, требующих надбавку за контакт с больными коронавирусом
В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали жалобу медсестер Искитимской ЦРБ на то, что им не платят за контакт с больными коронавирусом.
— В Искитимской центральной городской больнице организовано пульмонологическое межрайонное отделение на 50 коек, куда госпитализируют пациентов с внебольничными пневмониями. Данное отделение не является «коронавирусным». Всем пациентам пульмонологического отделения в обязательном порядке делают тест на COVID-19, при получении положительного результата их переводят в инфекционный госпиталь, — пояснили в минздраве.
В минздраве пояснили, что выплаты были начислены врачам и медсестрам пульмонологического отделения, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с момента лабораторного подтверждения диагноза до момента эвакуации в инфекционный госпиталь.
Напомним, в медсестры опубликовали открытое письмо к губернатору Андрею Травникову и министру здравоохранения Константину Хальзову с просьбой оплатить работу с больными коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU