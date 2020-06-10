2020-06-10T12:40:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве отреагировали на письмо медсестер, требующих надбавку за контакт с больными коронавирусом

В министерстве утверждают, что медикам оплатили работу с инфицированными пациентами по факту отработанного времени
Александра сударь
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В минздраве прокомментировали жалобу медсестер.В минздраве прокомментировали жалобу медсестер.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали жалобу медсестер Искитимской ЦРБ на то, что им не платят за контакт с больными коронавирусом.

— В Искитимской центральной городской больнице организовано пульмонологическое межрайонное отделение на 50 коек, куда госпитализируют пациентов с внебольничными пневмониями. Данное отделение не является «коронавирусным». Всем пациентам пульмонологического отделения в обязательном порядке делают тест на COVID-19, при получении положительного результата их переводят в инфекционный госпиталь, — пояснили в минздраве.

В минздраве пояснили, что выплаты были начислены врачам и медсестрам пульмонологического отделения, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией с момента лабораторного подтверждения диагноза до момента эвакуации в инфекционный госпиталь.

Напомним, в медсестры опубликовали открытое письмо к губернатору Андрею Травникову и министру здравоохранения Константину Хальзову с просьбой оплатить работу с больными коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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