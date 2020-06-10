2020-06-10T12:27:00+03:00
Общество

В Новосибирской больнице, где умерла 7-летняя девочка, появится реанимация

Принимать маленьких пациентов отделение начнет к концу года
Алена КУЛЕШОВА
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В новосибирской Городской детской клинической больнице откроются отделения реанимации и паллиативной помощи. Фото: Правительство НСОВ новосибирской Городской детской клинической больнице откроются отделения реанимации и паллиативной помощи. Фото: Правительство НСО
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В новосибирской Городской детской клинической больнице откроются отделения реанимации и паллиативной помощи. Напомним, зимой этого года КП-Новосибирск писала о трагедии, связанной с данным лечебным учреждением. Там умерла 7-летняя девочка: по мнению мамы, именно отсутствие в больнице реанимации могло стать причиной трагедии. Реанимобиль не успел доехать, чтобы отвезти девочку в другое медучреждение. Главврач больницы говорил, что ребенка пытались спасти всеми силами. В настоящее время областное правительство сообщает, что строительные работы планируется завершить к осени, а принимать маленьких пациентов новые отделения смогут уже к концу года.

Новые отделения смогут принимать детей с неврологическими патологиями. Фото: Правительство НСО

Новые отделения смогут принимать детей с неврологическими патологиями. Фото: Правительство НСО

— Губернатор Новосибирской области поддержал наши планы по реорганизации здания филиала больницы, и сейчас усиленными темпами идет капитальный ремонт. В здании, расположенном на улице Союза Молодежи, появятся отделения реанимации и паллиативной помощи, оснащенные по всем современным стандартам, с оборудованием от ведущих мировых производителей, — цитирует пресс-служба областного правительства главврача больницы Ростислава Заблоцкого.

Новые отделения смогут принимать детей с неврологическими патологиями, в том числе — поступающих по неотложным показаниям. Благодаря их появлению, маленьких пациентов больше не придется перевозить в другие больницы, как это делалось раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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