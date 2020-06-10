2020-06-10T12:06:12+03:00
Общество

Перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года: где нельзя будет проехать

Перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года затруднит движение в центре города
Ульяна ДЖАНКОВА
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Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в центре города 20 июня.Генеральная репетиция Парада Победы пройдет в центре города 20 июня.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 10 июня, стало известно, как будет выглядеть перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова показала схему движения на карте.

Перекроют Красный проспект от бывшего автовокзала до улицы Гоголя, а также примыкающие к нему улицы: Фрунзе, Крылова, Ядринцевская, Орджоникидзе и так далее.

На карте показано, какие улицы перекроют во время тренировки. Фото: мэрия Новосибирска

На карте показано, какие улицы перекроют во время тренировки. Фото: мэрия Новосибирска

— Перекрытие улиц будет стандартно, как мы это делаем на 9 Мая. Генеральная репетиция Парада пройдет 20 июня. Улицы перекроют с 07.30 до 14.30. Во время репетиции парада и во время самого парада будут перекрыты все входы в метрополитен на площади Ленина, — рассказала Терешкова.

Напомним, Парад Победы в этом году пройдет 24 июня. На него не пустят зрителей. Трибуну сделают только для организаторов Парада. Там будет находиться 28 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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