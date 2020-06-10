«Заснул за рулем»: под Новосибирском в ДТП с тремя автомобилями пострадала девочка

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:46:09+03:00

К счастью, они отделались только ушибами

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В среду, 10 июня, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП. В нем столкнулись три автомобиля: «Toyota Corolla», «Volkswagen Touareg» и микроавтобус «Nissan». Трое человек, сидящие в иномарках, пострадали

Причины ДТП устанавливают. Фото: ГИБДД по НСО

— ДТП произошло в 9:50. Пострадали трое человек: 47-летний водитель «Ниссана», 39-летняя пассажирка «Фольксвагена» и девочка 7 лет. У всех троих ушибы, их не госпитализировали. По предварительной информации, «Ниссан» тянул на буксире «Тойоту» в сторону Новосибирска. Водитель «Ниссана» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном». Сейчас эта версия проверяется, — сообщил КП-Новосибирск инспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Напомним, 8 июня в Карасукском районе произошло ДТП: по вине пьяного водителя перевернулась машина, пострадали он сам и два пассажира. 9 июня иномарка, которой также управлял нетрезвый мужчина, врезалась в трамвай.

Авария попала на видеорегистратор одного из проезжающих водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU