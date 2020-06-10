День рождения Христа - традиции великого праздника.

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:38:40+03:00

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Вся человеческая история делится на до и после Рождества Христова. Как и все события Священной истории, день Рождества Христова отмечается праздничным богослужением. 7 января заканчивается пост, дома готовят праздничные угощения. Но главная рождественская традиция – делиться радостью, что Бог родился среди людей и пришел к нам. 2020 лет назад волхвы пришли за звездой под Вифлеем, чтобы поклониться Христу. Так, и сейчас христиане сооружают рождественскую звезду, ходят с ней друг к другу в гости, дарят подарки, поют песни о Христе. Главное – поделиться радостью с теми, кому она не доступна. В эти дни христиане посещают больницы и тюрьмы. Забота о ближних - это ценная и важная мысль праздника.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

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