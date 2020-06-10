Итог мая: 960 боевых выездов

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:21:46+03:00

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подведены итоги работы за май. Группы быстрого реагирования совершили 960 боевых выездов. Это почти на 200 больше по сравнению с апрелем этого года

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В мае произошло усиление системы реагирования ГВАРДИИ – в Новосибирске вышел новый дополнительный 75-й экипаж ГБР.

Чаще всего гвардейцы выезжали на тревоги, поступавшие из торговых точек. Именно в продовольственных магазинах и супермаркетах, работавших в мае, ежедневно фиксировались попытки краж и мелкие хулиганства.

С наступлением теплых дней возросла востребованность услугой «Безопасный двор» – за месяц по ней поступило 5 обращений, все они были качественно отработаны, нарушения общественного порядка пресечены, а довольные этой работой клиенты благодарили гвардейцев.

В конце мая на объектах ГВАРДИИ был отмечен резкий рост «масочных» правонарушений – возмущённые введенным масочным режимом граждане выражали своё недовольство и конфликтовали.

Всего за месяц сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было задержано 37 правонарушителей, 80 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

Заслугой Агентства за прошлый месяц стали 172 пресеченных правонарушения.