«Он неудачно нырнул»: в Новосибирске утонул подросток, купавшийся в озере

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:17:03+03:00

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В поселке Садовый микрорайона Пашино в Новосибирске утонул 13-летний мальчик. Он пошел с друзьями на ближайшее озеро неудачно нырнул и утонул. Спасти ребенка не удалось. Трагедия произошла 9 июня.

— Следственный отдел по городу Обь СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту. Идет опрос очевидцев, родных и знакомых мальчика. Чтобы точно определить причину его смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия инцидента. Чтобы подобного впредь не допускалось, примут профилактически меры, — сообщили на сайте Следственного комитета по Новосибирской области.

Напомним, в конце мая под Новосибирском также утонул 13-летний мальчик — он плавал в озере рядом с поселком Большой Оеш.

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ИСТОЧНИК KP.RU