Как оборудуют площадь Ленина для Парада Победы 24 июня 2020 года

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:58:51+03:00

Парада Победы 24 июня 2020 года пройдет без зрителей, на трибуне будет всего 28 человек

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В среду, 10 июня, стали известны подробности о том, как проведут Парада Победы 24 июня 2020 года. Об этом рассказали командующий парадом новосибирского гарнизона полковник Владимир Перепелица и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— В Параде примут участие более двух тысяч военнослужащих министерства обороны и других силовых структур. А также механизированная колонна, в ней будет более 75 единиц техники, в том числе авиационная составляющая. Сейчас три раза в неделю проходят тренировки к Параду в «Толмачево». Все парадные расчеты тестируются на наличие коронавируса, при въезде и выезда на аэродром военнослужащие проходят термометрию. Во время тренировки все в масках и перчатках, — рассказал Владимир Перепелица.

Анна Терешкова отметила, что было принято решение, что в Новосибирске Парад будет проходить без зрителей.

— Будет выгородка, чтобы зрители не пришли на центральную часть. Этим занимается полиция, потому что в такой ситуации мы не были ни разу. Надо не спровоцировать зрителей пойти посмотреть на парад. На трибуне будут не зрители, а те, кто принимает Парад. Список согласован губернатором, мэром и командующим. Это только 28 человек. В основном это военнослужащие, — сообщила Анна Терешкова.

Трибуна будет сделана так, чтобы все участники, которые отвечают за организацию Парада стояли друг от друга на расстоянии не ближе полутора метров. Это будет открытая трибуна, чтобы соблюсти все санитарные нормативы.

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ИСТОЧНИК KP.RU