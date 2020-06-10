2020-06-10T11:48:38+03:00
Общество

Сибирячку, столкнувшую бабушку с лестницы, снова будут судить

Прокуратура сочла прежний приговор слишком мягким, суд с этим согласился и отменил прежнее свое решение
Надежда РЫЖКИНА
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Ссора соседок попала на камеры в подъезде.Ссора соседок попала на камеры в подъезде.Фото: Архив "КП"
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В Новосибирске возобновлено расследование уголовного дела в отношении 34-летней сибирячки, столкнувшей 87-летнюю пенсионерку с лестницы в подъезде. Пожилая женщина спустя два дня после конфликта умерла.

— Заельцовский районный суд 31 января 2020 оправдал местную жительницу. Не

согласившись с судебным решением, государственный обвинитель внес апелляционное представление, в котором просил отменил приговор из-за нарушений в рассмотрении дела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело направили на повторное рассмотрение в Заельцовский районный суд.

Напомним, конфликт возник 28 декабря 2018 года в подъезде дома № 14 по улице Дуси Ковальчук. Старушка пожаловалась, что ребенок ее соседки с верхнего этажа сильно шумел и громко топал. Она рассказала об этом его матери, но женщина от ярости столкнула ее вниз. Пенсионерка сломала бедро и умерла в больнице. Изначально обвиненную сибирячку хотели отправить в исправительную колонию на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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