Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка
В среду, 10 июня, стало известно, в каком состоянии находится новосибирец, на которого во время урагана упала остановка в Первомайском районе. Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина в реанимации. За его жизнь борются врачи.
— Он был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, — рассказали в региональном СК.
Напомним, инцидент произошел 7 июня. В микрорайоне «Весенний», из-за порыва ветра упала остановка общественного транспорта. В СК по Новосибирской области начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После нее будет принято процессуальное решение. Как говорят местные жители, конструкцию сносит не в первый раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU