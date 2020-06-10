Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:24:39+03:00

За жизнь мужчины, на которого упала остановка, борются врачи. Фото: соцсети

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В среду, 10 июня, стало известно, в каком состоянии находится новосибирец, на которого во время урагана упала остановка в Первомайском районе. Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина в реанимации. За его жизнь борются врачи.

— Он был госпитализирован в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, — рассказали в региональном СК.

Напомним, инцидент произошел 7 июня. В микрорайоне «Весенний», из-за порыва ветра упала остановка общественного транспорта. В СК по Новосибирской области начали проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». После нее будет принято процессуальное решение. Как говорят местные жители, конструкцию сносит не в первый раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU