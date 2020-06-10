Два школьных музея представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:15:45+03:00

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Конкурс проводился по инициативе Общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» с целью привлечения подрастающего поколения к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

- В региональном этапе конкурса, с февраля по апрель, участвовали 215 школьных музеев образовательных организаций региона. В презентационных материалах участников отражена история Новосибирской области военных лет. Кроме того, обязательным условием участия в этом конкурсе являлось наличие не менее 2/3 музейных предметов, непосредственно связанных с историей села, города в годы Великой Отечественной войны», - рассказала Екатерина Болдырева, координатор регионального партпроекта «Историческая память».

Первый замсекретаря реготделения «ЕР» Андрей Панферов отметил, что в этом году конкурс был приурочен к 75-летию Великой Победы.

- Учитывая значимость этой даты, мы уделили конкурсу особое внимание. Считаю, что городские и сельские школьные музеи являются центром воспитания детей, потому что приобщают их к истории города, района, поселения. Такие музеи несут и государственную нагрузку. Сегодня важно, чтобы современные дети чувствовали связь поколений и понимали насколько значима для всего народа дата - 75-летие Победы. Из рассказов руководителей музеев мы понимаем, насколько их работа кропотлива и важна. Надеемся, что наши победители достойно представят Новосибирскую область в этом конкурсе на федеральном уровне, - сказал Андрей Панферов. Всем победителям и призерам вручили ценные подарки и книгу со стихами и иллюстрациями новосибирских авторов «Живем и помним», изданную по инициативе партийцев специально к 75-летию Победы. В завершении церемонии награждения Андрей Панферов напомнил, что во время голосования за поправки в Конституцию будут собираться подписи в поддержку инициативы присвоить Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».