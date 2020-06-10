2020-06-10T08:35:55+03:00
Общество

«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках

Самые пикантные моменты оператор снял крупным планом
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Елена Яткина показала, как чувственно умеет танцевать. Фото: стоп-кадр.Елена Яткина показала, как чувственно умеет танцевать. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица Елена Яткина поделилась с подписчиками новым видео. Танцовщица не стесняется своих форм, и любит побаловать своих подписчиков откровенными нарядами. Одни во время просмотра краснеют в сторонке, а вторые бурно выражают эмоции. Этот раз не стал исключением.

Елена станцевала под композицию King KennyB «Making love», в переводе название песни означает «Занимаясь любовь». На танцовщице из наряда только короткий свитшот и шортики, почти сливающиеся с телом, и высокие каблуки.

— Это видео с мастер-класса проекта «Greek Salad» в Петербурге, записали его в декабре 2019 года, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Яткина. — На самоизоляции я начала вести онлайн-уроки. Видео опубликовала, чтобы показать красивый танец. Кстати, раньше я скептически относилась к танцам онлайн, но сейчас у меня в режиме реального времени ученики со всего мира, я теперь прям не налюбуюсь на них, на их первые успехи.

Видео привлекли внимание новых зрителей. Фото: стоп-кадр.

Видео привлекли внимание новых зрителей. Фото: стоп-кадр.

Подписчики Елены восхитились чувственным танцем.

— О Боже, как же горячо!

— Это круче, чем сама песня! Ты бомба!

— Мне нравится все — и хореография, и фигурка, и вещи на тебе как сидят, и как все с музыкой гармонично смотрится, — восхитились они в комментариях.

Напомним, в конце мая Елена Яткина опубликовала видео, как она танцует тверк со своими ученицами в Китае. Ее мастерство привело зрителей в восторг.

fraulesfraules
Сибирячка показала чувственный танец на каблуках
18236 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хорошо трясете, девочки»: сибирячки в коротеньких шортах показали откровенный танец

Такие движения подписчики еще не видели(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»
Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей
В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом
«Кричала дурниной»: новосибирцев напугала неадекватная сибирячка на балконе высотки
В Новосибирске от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
"Мы переболели COVID-19 на работе": медсестры просят назначить им выплаты за контакт с больными коронавирусом
Из Новосибирска снова начал ходить автобус в Казахстан, но уехать смогут не все
Сотрудника колонии посадили на 3,5 года за то, что передавал заключенным семечки и брал за это взятку
Спешить не стоит: эксперты рассказали, какие риски несет наскоро сделанная вакцина от COVID-19
Погода в Новосибирске на 9 июня 2020 года: зонты убирать рано
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Биологи рассказали, кого клещи кусают чаще всего и насколько они могут быть опасны
На Камчатке родители-пьяницы заморили голодом 4-месячных двойняшек
Сделаем мир светлее: новосибирские музыканты спели в честь социальных работников
«Мамочки! Вот это полыхает»: в центре Новосибирска загорелся «Мерседес»
В Новосибирске из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажку
Александр Гордон попытается доказать невиновность новосибирца, которого обвиняли в убийстве брата
«Идиот, совесть потерял»: в Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня
Когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, сколько еще придется подождать
Будут стрелять - не звоните в полицию: под Новосибирском спецслужбы устроят учения
В микрорайоне «Европейский берег» строят километровую набережную
Девушка-змея: сибирячка шокировала своего парня, сложившись пополам в багажнике его авто
Перепутали: на здании суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг