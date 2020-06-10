«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:35:55+03:00

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина поделилась с подписчиками новым видео. Танцовщица не стесняется своих форм, и любит побаловать своих подписчиков откровенными нарядами. Одни во время просмотра краснеют в сторонке, а вторые бурно выражают эмоции. Этот раз не стал исключением.

Елена станцевала под композицию King KennyB «Making love», в переводе название песни означает «Занимаясь любовь». На танцовщице из наряда только короткий свитшот и шортики, почти сливающиеся с телом, и высокие каблуки.

— Это видео с мастер-класса проекта «Greek Salad» в Петербурге, записали его в декабре 2019 года, — поделилась с КП-Новосибирск Елена Яткина. — На самоизоляции я начала вести онлайн-уроки. Видео опубликовала, чтобы показать красивый танец. Кстати, раньше я скептически относилась к танцам онлайн, но сейчас у меня в режиме реального времени ученики со всего мира, я теперь прям не налюбуюсь на них, на их первые успехи.

Видео привлекли внимание новых зрителей. Фото: стоп-кадр.

Подписчики Елены восхитились чувственным танцем.

— О Боже, как же горячо!

— Это круче, чем сама песня! Ты бомба!

— Мне нравится все — и хореография, и фигурка, и вещи на тебе как сидят, и как все с музыкой гармонично смотрится, — восхитились они в комментариях.

Напомним, в конце мая Елена Яткина опубликовала видео, как она танцует тверк со своими ученицами в Китае. Ее мастерство привело зрителей в восторг.

fraules Сибирячка показала чувственный танец на каблуках

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ИСТОЧНИК KP.RU