2020-06-10T07:59:40+03:00
Недвижимость

Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем

Банк УРАЛСИБ запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугойкак при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ,без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП).В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров Банка, а также для подачи документов по неипотечным сделкам.

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.

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