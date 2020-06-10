13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:51:47+03:00

Во время трансляции будут показаны все этапы производства пенного пива, от изготовления солода, варки сусла и брожения до розлива и отправки в торговые точки со склада

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Пивоварение - это искусство возрастом в несколько тысяч лет, богатое мастерами и традициями. Об этом «Балтика» подробно расскажет 13 июня на масштабной онлайн-экскурсии, посвященной Дню пивовара.

Вас ожидает путешествие по 8 городам России. Гости трансляции за один час побывают на восьми заводах компании: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Туле, Хабаровске и Ярославле. Специалисты «Балтики» расскажут экскурсантам о подготовке ингредиентов и варке сусла, брожении и фильтрации, розливе, отгрузке и последующем хранении продукции. Особенностью онлайн-трансляции является то, что компания покажет цеха, которые по ряду причин недоступны посетителям на обычным экскурсиях. Кроме того, зрители увидят лаборатории, узнают, как «Балтика» делает свое производство экологичным, а также перенесутся в музей завода в Санкт-Петербурге.

В ходе часовой экскурсии и после нее зрители смогут задавать вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Регистрация и просмотр доступны по ссылке. На экскурсию могут записаться все желающие старше 18 лет.