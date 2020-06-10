Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:47:51+03:00

Еще семь детей заболели за сутки коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В среду, 10 июня, стало известно, что еще у семерых детей за сутки обнаружили коронавирус. Общее количество заболевших детей с начала эпидемии составило 258.

— В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией 3858 человек, них 1552 пациента уже выписали, они выздоровели, к сожалению, 46 человек скончались. В основном это пожилые люди.

Среди детей летальные исходы в регионе не зарегистрированы.

На прошлой недели стало известно, что новосибирцы с коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме, могут наблюдаться дома.

Новосибирцев просят соблюдать меры безопасности: носить защитную маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU