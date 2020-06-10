В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:29:22+03:00

В регионе еще 106 человек заболели коронавирусом за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства

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В среду, 10 июня, стало известно о еще 106 заболевших коронавирусом. При этом за последние сутки из инфекционного госпиталя выписали 97 человек. Об этом сообщил оперштаб правительства Новосибирской области.

— Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией — 3858 человек, из них — 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

За сутки двое пациентов инфекционного госпиталя умерли: это пожилые женщины и мужчина.

Увеличилось количество пациентов, переведенных за последние сутки в реанимацию: там сейчас находятся 46 человек, к аппарату ИВЛ подключены 11 пациентов.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции, в общественных местах все обязаны быть в защитных масках. Тем не менее, разрешено гулять в парках, также начали работать магазины с непродовольственными товарами. Главная задача на данный момент — не создавать столпотворение.

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ИСТОЧНИК KP.RU