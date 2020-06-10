«Кричала дурниной»: новосибирцев напугала неадекватная сибирячка на балконе высотки

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:19:58+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска в высотке на улице Ватутина женщина вела себя неадекватно на балконе. Она громко кричала. Это произошло поздно вечером 9 июня. Очевидцы вызвали спасателей МАСС.

— Спасатели уговорили 43-летнюю женщину вернуться с балкона в квартиру. После этого ее передали полицейским и бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.

Главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова подтвердила, что врачи на самом деле приезжали на вызов к этой женщине. Повреждений на теле сибирячки медики не обнаружили.

— У нее было протестное поведение, желание привлечь внимание к своим проблемам. На место выезжала психиатрическая бригада, осмотрела женщину. Психических заболеваний у нее нет. Оснований для госпитализации не было, поэтому женщину оставили дома, — сообщила КП-Новосибирск Ирина Большакова.

В ГУ МВД по области КП-Новосибирск сказали, что в полиции проводят проверку по этому факту.

— Сейчас опрашиваются все свидетели о том, что именно произошло. После того, как будут собраны все материалы, возможно, их направят в Следственный комитет по Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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