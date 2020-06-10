2020-06-10T06:21:41+03:00
Коронавирус Covid-19

"Мы переболели COVID-19 на работе": медсестры просят назначить им выплаты за контакт с больными коронавирусом

Тест на антитела нескольких сотрудниц Искитимской ЦРБ — положительный, медики уверены, что заразились и переболели COVID-19 прямо в больнице
александра сударь
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Тест на антитела нескольких медсестер Искитимской ЦРБ оказался положительным.Тест на антитела нескольких медсестер Искитимской ЦРБ оказался положительным.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Медсестры приемного отделения №2 Искитимской центральной больницы пожаловались на невыплату стимулирующих выплат за работу с коронавирусными больными. Сотрудники приемного отделения не имеют права на стимулирующие выплаты, так как считается, что они непосредственной помощи больным коронавирусом не оказывают. Но по словам медсестер, на деле это не так.

Они направляют пациентов в пульмонологическое отделение. Медсестры утверждают, что что среди их пациентов выявляли коронавирус.

— 21 апреля в отделение поступила пациентка, у которой потом официально выявили коронавирус, далее ее перевели в инфекционную больницу в Новосибирске. Одна из медсестер и санитарка непосредственно были в контакте с ней, когда принимали в отделение. Однако соответствующих доплат ни за апрель, ни за май не получили, — рассказали медики.

Боле того, медики уверены, что сами на работе бессимптомно переболели инфекцией.

— Мне пришел положительный анализ на антитела к коронавирусу, — сообщила одна из медсестер. — Значит, я уже переболела коронавирусом. Вопрос, где я его подхватила-то? Только на работе.

Медсестры твердо решили добиваться выплат. Их открытое письмо к губернатору Андрею Травникову и министру здравоохранения Константину Хальзову опубликовало издание «ЧС-Инфо».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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