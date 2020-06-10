Спешить не стоит: эксперты рассказали, какие риски несет наскоро сделанная вакцина от COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:31:00+03:00

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Эксперты считают чересчур поспешным говорить о том, что массовая вакцинация от коронавируса начнется уже этой осенью. Нужно время, чтобы провести полноценное исследование вакцины, ведь плохой препарат может усугубить болезнь.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна вакцина уже создана, но нужно время, чтобы ее протестировать, необходимо понять эффективна ли она, а еще кому можно ставить, а кому не стоит, сообщает издание NEWS.ru.

Частые побочные эффекты любой вакцины— повышение температуры, слабость, недомогание, высыпания. Есть и более серьезные — поражение центральной нервной системы. Также вакцинация может быть противопоказана людям с первичным или вторичным иммунодефицитом, например, зараженным ВИЧ-инфекцией. Кроме того, делать прививку нельзя онкологическим больным.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко утверждает, что определить стойкость иммунитета к коронавируса можно только после того, как пройден хотя бы один эпидемический сезон. До весны следующего года говорить о какой-либо эффективности средства не приходится.

К тому же коронавирус к тому времени стать сезонным заболеванием. На работу над качественной вакциной должно пройти полтора-два года, заключил врач.

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ИСТОЧНИК KP.RU