2020-06-10T04:59:01+03:00
Общество

Сотрудника колонии посадили на 3,5 года за то, что передавал заключенным семечки и брал за это взятку

За свои услуги он получил вознаграждение 24 тысячи рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Бывший сотрудник ИК получил срок за передачу пакета с семечками.Бывший сотрудник ИК получил срок за передачу пакета с семечками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирске сотруднику колонии №3 дали срок за взятку. Заключенные платили ему за то, что он выполнял их мелкие поручения: приносил семечки, телефон, наушники и сим-карты. За это сотрудник получил 24 тысячи рублей, сообщает прокуратура Новосибирской области.

— В отношении сотрудника было возбуждено два уголовных дела: «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество». Свою вину он признал частично, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудника приговорили к 3 годам и 7 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор озвучили в Первомайском районном суде. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, работницу детского сада осудили на три года условно за то, что она украла 2 миллиона рублей. Женщина работала главным бухгалтером и попалась на махинациях с начислением себе зарплаты. Она раскаялась и вернула почти всю недостающую сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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