Погода в Новосибирске на 9 июня 2020 года: зонты убирать рано

10 Июнь 2020 2020-06-10T03:36:15+03:00

Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в город вернется прохлада и дожди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 9 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в город вернется прохлада и дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +19-21 градус, ночью — +9-11 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза, а ночью — без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура ночью составит +8-13, днем +17-22 градусов, но местами воздух может прогреться до +27. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку в отдельных районах — небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17.

Более прохладную погоду обещает «Яндекс». По прогнозу сайта, днем в Новосибирске температура составит всего +16-17 градусов, утром будет облачно с прояснениями, а днем начнется небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU