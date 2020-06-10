2020-06-10T03:36:15+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 9 июня 2020 года: зонты убирать рано

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 9 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в город вернется прохлада и дожди.Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в город вернется прохлада и дожди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Погода в Новосибирске 9 июня 2020 года: в город вернется прохлада и дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +19-21 градус, ночью — +9-11 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза, а ночью — без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура ночью составит +8-13, днем +17-22 градусов, но местами воздух может прогреться до +27. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по востоку в отдельных районах — небольшие дожди и грозы. Северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 17.

Более прохладную погоду обещает «Яндекс». По прогнозу сайта, днем в Новосибирске температура составит всего +16-17 градусов, утром будет облачно с прояснениями, а днем начнется небольшой дождь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на 9 июня 2020 года: зонты убирать рано
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Биологи рассказали, кого клещи кусают чаще всего и насколько они могут быть опасны
На Камчатке родители-пьяницы заморили голодом 4-месячных двойняшек
Сделаем мир светлее: новосибирские музыканты спели в честь социальных работников
«Мамочки! Вот это полыхает»: в центре Новосибирска загорелся «Мерседес»
В Новосибирске из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажку
Александр Гордон попытается доказать невиновность новосибирца, которого обвиняли в убийстве брата
«Идиот, совесть потерял»: в Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня
Когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, сколько еще придется подождать
Будут стрелять - не звоните в полицию: под Новосибирском спецслужбы устроят учения
В микрорайоне «Европейский берег» строят километровую набережную
Девушка-змея: сибирячка шокировала своего парня, сложившись пополам в багажнике его авто
Перепутали: на здании суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг