Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

10 Июнь 2020 2020-06-10T03:00:47+03:00

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июня 2020 года покажет, как распространяется инфекция в регионе

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КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий в регионе: карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 июня 2020 года покажет, где есть заболевшие сегодня.

— За последние сутки 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса в регионе.

Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Ежесуточный прирост больных коронавирусом составляет не менее 100 человек. С начала эпидемии инфекцией заразились 3752 человек, из них — 251 ребенок. К слову, 1455 пациентов выздоровели, к сожалению, 44 человека скончались. В основном это пожилые люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU