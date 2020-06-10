Биологи рассказали, кого клещи кусают чаще всего и насколько они могут быть опасны

10 Июнь 2020 2020-06-10T00:34:21+03:00

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В этом году зимой и весной в России стояла неожиданно теплая погода. Это спровоцировало повышенную активность клещей. Согласно статистике, в нашей стране ежегодно около полумиллиона человек хоть раз снимают с себя клеща. Кровососущие членистоногие очень опасны, помимо энцефалита они переносят риккетсиозы, боррелиозы и лихорадку Кемерово. Ученый-биолог рассказала о том, как клещи попадают на человека, по какому принципу они выбирают свою «жертву» и насколько эффективны средства защиты против них.

— Вопреки расхожему мнению, клещи не могут перепрыгнуть на вас с веток дерева. Они не кузнечики. Паразиты по высоким травинкам поднимаются вверх и ждут жертву примерно на расстоянии 80-90 сантиметров от земли. Прицепляясь к жертве, клещ ползет вверх и ищет наиболее нежные места на теле, чтобы впиться. Например, это может быть шея, мочки ушей, ягодицы, подмышки, — пояснила изданию NEWS.ru заведующая лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова. — Никаких исследований о том, что клещи выбирают людей с определенной группой крови, я не встречала. Однако действительно доказано, что они сильнее реагируют на тех, кто сильнее пахнет. В человеческой популяции это будет скорее взрослый мужчина. У него интенсивнее метаболизм. А что касается запаха алкоголя, то клещей он точно не смущает. Они реагируют только на определенные молекулы. Присутствие остальных их мало волнует.

Что же касается эффективности противоклещевых средств, то, по словам Нины Тикуновой, в настоящее время разработан ряд эффективных препаратов. Главное — правильно их применять. К примеру, если на средстве написано, что наносить его нужно только на одежду, то поступать следует именно так и никак иначе. Тоже относится и к средствам для открытых участков тела: наносить их нужно только на кожу. Если пренебрегать такими правилами, то даже самые хорошие средства не будут действовать. Кроме того, необходимо не забывать регулярно проводить постоянный осмотр тела на наличие паразитов.

Кроме того, в МЧС России уверены, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является заблаговременная вакцинация. Прививки против клещевого энцефалита необходимо начинать не менее чем за 2,5 месяца до выезда в неблагополучную зону.

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