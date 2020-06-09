На Камчатке родители-пьяницы заморили голодом 4-месячных двойняшек

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:01:57+03:00

Супруги из Вилючинска ушли в запой и заморили голодом своих 4-месячных двойняшек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Супруги из Вилючинска ушли в запой и заморили голодом своих 4-месячных двойняшек. Малыши ничего не ели четыре дня, кроме того, все это время их не поили и не мыли.

Тревогу забила родственница камчатцев, которая и обратилась в полицию. Прибывшие на место оперативники застали детей в крайне тяжелом состоянии, маленьких мальчика и девочку сразу же отвезли в больницу. Но, к сожалению, один из малышей этот день не пережил. Сначала мальчик впал в кому, а затем скончался в отделении реанимации. Вторая малышка сейчас находится в больнице. Она в тяжелом состоянии, но главное — жива.

— Жителям ЗАТО город Вилючинск предъявлено обвинение в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «убийстве, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», — рассказали КП-Владивосток в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

В отношении нерадивых родителей уже избрана мера пресечения — заключение под стражу. За убийство ребенка супружеской паре грозит тюремное заключение.

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