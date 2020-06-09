Сделаем мир светлее: новосибирские музыканты спели в честь социальных работников

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:09:29+03:00

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Артисты из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы необычно поздравили социальных работников с их профессиональным праздником: спели песню «Ой, то не вечер». Премьера ролика состоялась в рамках «Концерта по заявкам», вышедшим на ютуб-канале «Балкон-ТВ» 8 июня - в профессиональный праздник социальных работников.

Автором идеи и основным организатором съемок стала актриса театра «Красный факел» Екатерина Жирова, которую поддержали её коллеги-артисты и музыканты, а так же Театральная компания «Гамма» и вся съемочная команда проекта «Балкон-ТВ». По словам продюсера проекта «Балкон-ТВ» – Анастасии Журавлевой, видео получилось уникальным:

- Идея Кати Жировой отличается от множества других аналогичных проектов искренностью и подлинностью намерений. Все артисты, которых вы видите – это не «страдающие звезды», а люди, разделяющие с отечеством своим беды и радости, способные чувствовать и сострадать, любить людей и дарить им свое тепло.

Ой, то не вечер.Это видео появилось благодаря порыву души артистов, которые сегодня живут в Новосибирске, в Санкт-Петербурге и в Москве. Их объединяют сибирские корни, дружба и любовь к творчеству, которое всегда подвигает на добрые дела и делает мир светлее. Вы можете спеть вместе с нами и почувствовать эту любовь! #мывместе #домавместе

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