2020-06-09T20:25:02+03:00
Происшествия

«Мамочки! Вот это полыхает»: в центре Новосибирска загорелся «Мерседес»

На месте работали пожарные
Алена КУЛЕШОВА
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По словам очевидцев, водитель находился рядом и не пострадал. Фото: "АСТ-54"По словам очевидцев, водитель находился рядом и не пострадал. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 9 июня в центре Новосибирска загорелся «Мерседес». По словам очевидцев, водитель находился рядом и не пострадал.

— На улице Орджоникидзе, в считанных метрах от Театра оперы и балета, произошло возгорание в подкапотном отсеке седана Mercedes-Benz C-Klasse, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Водитель находился рядом и не пострадал. Прибывшие пожарные потушили горящий автомобиль, причина из-за которой машина загорелась, пока неизвестна.

В комментариях под постом сибиряки отметили, что пожарные прибыли на место очень вовремя. Ведь так машину еще можно попытаться восстановить:

— Хорошо, что вовремя потушили. А то сгорел бы дотла.

— Так хоть половину машины можно заменить.

— Мамочки! Вот это полыхает, конечно, — пишут люди.

В центре Новосибирска загорелся "Мерседес".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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