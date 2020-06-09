«Мамочки! Вот это полыхает»: в центре Новосибирска загорелся «Мерседес»
Вечером 9 июня в центре Новосибирска загорелся «Мерседес». По словам очевидцев, водитель находился рядом и не пострадал.
— На улице Орджоникидзе, в считанных метрах от Театра оперы и балета, произошло возгорание в подкапотном отсеке седана Mercedes-Benz C-Klasse, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Водитель находился рядом и не пострадал. Прибывшие пожарные потушили горящий автомобиль, причина из-за которой машина загорелась, пока неизвестна.
В комментариях под постом сибиряки отметили, что пожарные прибыли на место очень вовремя. Ведь так машину еще можно попытаться восстановить:
— Хорошо, что вовремя потушили. А то сгорел бы дотла.
— Так хоть половину машины можно заменить.
— Мамочки! Вот это полыхает, конечно, — пишут люди.
В центре Новосибирска загорелся "Мерседес".
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ИСТОЧНИК KP.RU