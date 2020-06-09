Александр Гордон попытается доказать невиновность новосибирца, которого обвиняли в убийстве брата

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:43:21+03:00

На снимке - место трагедии. Именно в этой комнате молодой человек либо стал жертвой преступления, либо свел счеты с жизнью. Фото: личный архив

Александр Филиппов вновь появится в студии и в очередной раз попытается доказать свою невиновность

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Новосибирца Александра Филиппова обвиняли в убийстве собственного брата. Мужчина даже отсидел два года в колонии строгого режима, однако позже Верховный суд России оправдал сибиряка. Разбирательства по этому делу длятся уже шесть лет: но однозначного постановить, было ли это убийство, или парень сам наложил на себя руки, суды не могут.

Однако, несмотря на то, что Филиппова признали невиновным, дело стали рассматривать заново. Прокуратура обжаловала этот оправдательный приговор и решила провести новые экспертизы, по результатам которых Александр снова может оказаться на скамье подсудимых.

В 2017 году сибиряк уже ездил на телепрограмму «Мужское/женское», чтобы разобраться в этой запутанной истории. Сейчас, в 2020 году, Александр Филиппов вновь появится в студии и в очередной раз попытается доказать свою невиновность.

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ИСТОЧНИК KP.RU