2020-06-09T17:42:02+03:00
Общество

«Идиот, совесть потерял»: в Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня

Его уже задержали полицейские
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мужчина решил прилечь отдохнуть прямо в чаше Вечного огня. Фото: https://www.instagram.com/newsbox24.tv/Мужчина решил прилечь отдохнуть прямо в чаше Вечного огня. Фото: https://www.instagram.com/newsbox24.tv/
Изменить размер текста:

В городе Артем мужчина решил прилечь отдохнуть прямо в чаше Вечного огня. Неизвестный в кепке довольно удобно устроился на монументе, упираясь ногами в звезду и покуривая при этом нечто, похожее на табачное изделие. Происходящее засняли на видео прохожие, ролик быстро разлетелся по соцсетям, собрав огромное количество комментариев. «Ну и идиот», «Потерял совесть», «Надеюсь, накажут его строго», — писали люди под нашумевшим видео.

Не смогли оставить без внимания данный инцидент и правоохранительные органы. При этом, проверку решили провести не только в УМВД, но и в следственном комитете. И их работа не прошла даром: вскоре любителя нестандартного отдыха нашли, а помогли в этом записи с камер видеонаблюдения и свидетели произошедшего.

— Сотрудники полиции составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции 25-летний житель города Артема, — рассказали КП-Владивосток в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что мужчина уже признался в содеянном. Однако, о том, что именно побудило его поступить подобным образом, пока неизвестно. Тем не менее, в независимости от мотива, его ждет наказание, предусмотренное уголовным кодексом.

В данном случае, уголовное дело было возбуждено по статье «вандализм». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Осквернившего Вечный огонь мужчину задержал в Приморье.Хулигана нашли и задержали, в отделении полиции мужчина признался в содеянном

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Идиот, совесть потерял»: в Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня
Когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, сколько еще придется подождать
Будут стрелять - не звоните в полицию: под Новосибирском спецслужбы устроят учения
В микрорайоне «Европейский берег» строят километровую набережную
Девушка-змея: сибирячка шокировала своего парня, сложившись пополам в багажнике его авто
Перепутали: на здании суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг
Масочный режим как источник конфликтов
«Прогонял его веслом — не вышло»: медведь два дня хозяйничал на участке сибиряка
Пьяный водитель на кроссовере столкнулся лоб в лоб с трамваем в Новосибирске
Под Новосибирском пьяный водитель стал виновником страшной аварии, в которой пострадали 3 человека
Преображение Господне или Яблочный спас: день покаяния и изменения
В Новосибирске задержали вооруженных налетчиков, напавших на инкассаторов
«Прекратите бить его из-за конфет»: соседи обвинили сибирячку в издевательствах над сыном и пригрозили опекой
"Открылось внутреннее кровотечение": врач по ошибке назначил лекарство, которое чуть не убило пациентку
«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей
Под Новосибирском супруги выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара
Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца
Новосибирские хулиганы проявили активность
«Под колесом была бутылка с горючим»: в Новосибирске сгорел дорогой кроссовер, припаркованный у мусорки
Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 3752 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
«От удара влетел в припаркованную машину»: стали известны подробности аварии с тремя автомобилями
Новосибирец украл у сибирячки 700 рублей и зубной протез
В мэрии рассказали, как так получилось, что на клумбах в центре города взошла конопля вместо цветов
«Пытался перелезть с ними через забор»: новосибирец украл москитные сетки из детского сада