«Идиот, совесть потерял»: в Приморье мужчина загорал в чаше Вечного огня

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:42:02+03:00

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В городе Артем мужчина решил прилечь отдохнуть прямо в чаше Вечного огня. Неизвестный в кепке довольно удобно устроился на монументе, упираясь ногами в звезду и покуривая при этом нечто, похожее на табачное изделие. Происходящее засняли на видео прохожие, ролик быстро разлетелся по соцсетям, собрав огромное количество комментариев. «Ну и идиот», «Потерял совесть», «Надеюсь, накажут его строго», — писали люди под нашумевшим видео.

Не смогли оставить без внимания данный инцидент и правоохранительные органы. При этом, проверку решили провести не только в УМВД, но и в следственном комитете. И их работа не прошла даром: вскоре любителя нестандартного отдыха нашли, а помогли в этом записи с камер видеонаблюдения и свидетели произошедшего.

— Сотрудники полиции составили ориентировку на гражданина, совершившего хулиганские действия. Ориентировка была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в отдел полиции 25-летний житель города Артема, — рассказали КП-Владивосток в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что мужчина уже признался в содеянном. Однако, о том, что именно побудило его поступить подобным образом, пока неизвестно. Тем не менее, в независимости от мотива, его ждет наказание, предусмотренное уголовным кодексом.

В данном случае, уголовное дело было возбуждено по статье «вандализм». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/783944" frameborder="0"></iframe> Осквернившего Вечный огонь мужчину задержал в Приморье.Хулигана нашли и задержали, в отделении полиции мужчина признался в содеянном

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