Когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, сколько еще придется подождать

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:19:24+03:00

Когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, чего ждать сибирякам

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Сибиряки уже активно планируют свой летний отпуск, и многих интересует вопрос, когда откроют аквапарк в Новосибирске в 2020 году. Как стало известно КП-Новосибирск, заведение будет оставаться закрытым как минимум до конца июня: пока в регионе будет действовать режим самоизоляции.

— Пока никаких точных дат мы не знаем, никаких документов или распоряжений на этот счет не поступало. Аквапарк начнет свою работу, когда официально будут сняты на нее ограничения, — пояснили КП-Новосибирск в аквапарке.

Напомним, в Новосибирской области режим самоизоляции продлен до 30 июня. Об этом сообщается в постановлении губернатора Новосибирской области. До этого времени будет приостановлена работа торговых центров (исключение — аптеки и продуктовые магазины — прим.ред), спортклубов, массажных салонов, соляриев, кинотеатров, ресторанов и кафе и так далее. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия. Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим: теперь людей без защитных масок не пускают в общественный транспорт и не обслуживают в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU