Будут стрелять - не звоните в полицию: под Новосибирском спецслужбы устроят учения
Новосибирской области оперштаб будет проводить учения по пресечению терроризма. В них примут участие представители всех силовых структур.
— На мероприятии будут отрабатываться механизмы применения антитеррористических мер по предотвращению возможной чрезвычайной ситуации на военных объектах. Проходить учения будут на территории Новосибирского и Мошковского районов 9 и 10 июня, как в дневное, так и в ночное время. Никаких ограничений для передвижения людей и транспорта не планируется, — пояснили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
В оперштабе также просят сибиряков отнестись к происходящему с пониманием и не затруднять проведение учений.
Напомним, ранее под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа. Военные должны были найти и ликвидировать лагерь условных «боевиков». Всего в мероприятии было задействовано 500 военнослужащих, а также 10 единиц военной и специальной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU