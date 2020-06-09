В микрорайоне «Европейский берег» строят километровую набережную

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:52:01+03:00

В этом году началось благоустройство первых 250 метров из 1080 — уже построены ступени к воде, обустроены клумбы и дорожки для прогулок

Изменить размер текста: A A

Вдоль территории микрорайона «Европейский берег» началось строительство набережной — она станет доступной для всех горожан. Как ведется благоустройство новой общественной зоны отдыха, сегодня проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Развитие «Европейского берега» ведется за счет средств частного инвестора. Это давняя договоренность — чтобы застройщик брал на себя обязательства по строительству социальных объектов, дорог и благоустройству прилегающих территорий, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Отсюда навстречу Михайловской набережной начнется освоение побережья Оби. Здесь будет прямой выход к воде. Через месяц дизайн-проект будет представлен на худсовете, мы его обсудим и с горожанами, после чего начнется активная стадия благоустройства.

Как рассказал директор филиала «Брусника. Сибакадемстрой» Михаил Ансимов, новая набережная будет доступна для всех новосибирцев. Реализовать проект планируется в несколько этапов. Так, два года назад была сформирована береговая линия. В этом году началось благоустройство первых 250 метров из 1080. Уже построены ступени к воде, обустроены клумбы, дорожки для прогулок. Начато озеленение: деревья привезли специально из Германии — они хорошо приживаются. На набережной появятся велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU