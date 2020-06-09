2020-06-09T14:27:37+03:00
Общество

Девушка-змея: сибирячка шокировала своего парня, сложившись пополам в багажнике его авто

КП-Новосибирск узнала, в чем секрет такой виртуозной гибкости
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ирина сложилась вдвое в багажнике машины своего парня. Фото: стоп-кадр/nanovskaya_niaИрина сложилась вдвое в багажнике машины своего парня. Фото: стоп-кадр/nanovskaya_nia
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Цирковая артистка Ирина Нановская удивила своего парня, показав ему виртуозный трюк: девушка залезла в багажник его машины и сложилась там вдвое, в буквальном смысле.

Молодой человек не удержался и снял это на это видео.

Оказывается, сибирячка обладает феноменальной гибкостью. Ее аккаунт в Инстаграме пестрит роликами, где девушка делает сложные трюки, кажется, будто в сибирячке вовсе нет костей. Отчасти это оказалось правдой.

В детстве маме Ирине говорили, что девочка не сможет ходить из-за слишком гибкой спины. Фото: nanovskaya_nia

В детстве маме Ирине говорили, что девочка не сможет ходить из-за слишком гибкой спины. Фото: nanovskaya_nia

В детстве Ирине пророчили не самое радужное будущее. У нее при рождении врачи диагностировали дисплазию позвоночника, проще говоря, позвоночник был мягким. Из-за этого было под вопросом, сможет ли Ирина ходить.

— Мама моя не стала расстраиваться, отдала меня в спорт с трех лет. Сначала в гимнастику. За счет тренировок мышцы спины укрепились, а гибкость позвоночника из недостатка превратилась в плюс: я смогла делать трюки, которые другим не удавались, — рассказала КП-Новосибирск Ирина. — В 6 лет перешла в цирковую студию. Ходила туда параллельно с гимнастикой.

По словам артистки, гибкость развить можно, но не всем.

— Это все очень индивидуально. Если есть желание растянуться можно, но у каждого есть свой предел. Важную роль играют генетика и возраст. У меня были моменты, когда я не тренировалась по полгода, растяжка не пропала, — рассказала сибирячка.

Необычную историю Ирины Нановской читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Сибирячка сложилась вдвое в багажнике машины своего парня.nanovskaya_nia

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ИСТОЧНИК KP.RU

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