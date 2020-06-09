2020-06-09T13:28:12+03:00
Общество

Перепутали: на здании суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг

В самом суде пояснили, что этот инцидент был вызван человеческим фактором
Алена КУЛЕШОВА
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На здании Железнодорожного суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг. Фото: читатель КП-НовосибирскНа здании Железнодорожного суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг. Фото: читатель КП-Новосибирск
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На здании Железнодорожного суда в Новосибирске появился перевернутый российский флаг. Цвета в нем располагались в обратном порядке: белый находился внизу, синий посередине, а красный вверху.

— Вот так наш суд сегодня подготовился ко дню России, — пояснил читатель КП-Новосибирск, предоставивший фото флага.

В пресс-службе Желензнодорожного суда КП-Новосибирск прокомментировали данный инцидент. Там отметили, что, в настоящее время, флаг уже перевесили.

— Это была ошибка, вызванная человеческим фактором, просто оплошность рабочего, который вешал этот флаг. Мы заметили это примерно в половину пятого, и, буквально за 15 минут, все поменяли, сейчас флаг висит правильно, — пояснили в суде.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала про похожий инцидент, произошедший в Татарске. Там на одном из зданий Центральной районной больницы также появились флаги с «неправильным» триколором. Цвета в нем были те же, что и в российском, но вот расположены они были не в том порядке. Флаг с такой расцветкой когда-то был у древнего германского Княжества Шаумбург-Липпе. Позже их все же заменили на флаги с правильной расцветкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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