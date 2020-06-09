Масочный режим как источник конфликтов

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:02:51+03:00

Ещё два случая, связанных с нарушением масочного режима, произошли вчера на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ. В обоих случаях новосибирцы нашли решение в, казалось бы, безвыходной ситуации

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В 09:40 тревожная сигнализация сработала в гипермаркете на проспекте Энергетиков. Экипаж ГБР прибыл на место вызова всего спустя пять минут, но нарушителя уже не застал, сотрудники магазина его отпустили. А бойцам ГВАРДИИ рассказали, что мужчина без маски зашел в торговый зал, взял бутылку кваса и немедленно выпил её. На кассу же он подошел уже с пустой тарой и предложил рассчитаться. Кассир не имела права обслуживать покупателя без маски, поэтому не приняла у него оплату. Мужчина клятвенно пообещал купить к вечеру маску, заехать в магазин и оплатить напиток. Ему поверили на слово, и отпустили. Сегодня стало известно, что в гипермаркет мужчина так и не вернулся. Сумма ущерба составила 100 руб.

В 21:00 в супермаркете домашней еды на ул. Кирова произошел подобный инцидент. Нетрезвый мужчина хотел приобрести бутылку водки, но из-за отсутствия маски ему было отказано в обслуживании. Желание купить бутылку у покупателя было настоль велико, что он вступил в яростный спор с продавцом. Женщина нажала кнопку тревожной сигнализации и вызвала охрану. Тем временем кто-то из покупателей одолжил мужчине маску, он надел её, осуществил оплату и покинул магазин.

В разъяснении Роспотребнадзора сказано, что отказ в обслуживании покупателя без маски расценивается как «ненасильственное воспрепятствование» в посещении торговых объектов нарушителями «масочного режима». Это не может и не должно рассматриваться как нарушение прав потребителей, поскольку такие действия «отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи».

При этом подчеркивается, что покупатели без масок могут быть привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».