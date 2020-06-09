«Прогонял его веслом — не вышло»: медведь два дня хозяйничал на участке сибиряка

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:47:47+03:00

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На участок к жителю поселка Эдучанка Усть-Илимского района забрался медведь. Хозяева земли, супружеская пара пенсионеров, практически два дня просидели, не выходя из дома, пока к ним на помощь не прибыли полицейские.

Дом 68-летнего Николая Мельникова и его жены Светланы Алексеевны находится прямо рядом с лесом. Вокруг никаких построек больше нет, так что то, что выбор косолапого гостя пал именно на них, было неудивительно.

— Вообще, он еще неделю назад приходил, — рассказал КП-Иркутск Николай Мельников. — Тогда его отогнал мой сторожевой пес Граф. Но два дня назад медведь вернулся. Овчарка ему уже была не страшна. Зашел прямо в ограду, встал на задние лапы, вытянувшись в высоту на 2 метра, и попытался кинуться на пса. Граф чудом успел отскочить. Мы же с женой от страха забежали в дом, закрылись на все замки и стали наблюдать в окно.

Перепугав хозяев и их пса, мишка решил времени даром не терять, и отправился лакомиться кашей из миски Графа. Отобедав, хозяин тайги решил так просто не уходить из гостей. Но вот только перекусить ему уже было нечем. В огороде у супругов ничего не посажено, никаких ягод тоже нет. А потому, медведь, в поисках чего-нибудь съестного, отправился осматривать двор. Зачем-то залез на машину Николая Ивановича, затем начал ломиться в ветхий сарай: видимо, в надежде найти продовольствие там.

— Я выбежал с веслом, начал кричать, стучать, — продолжает Николай Мельников. — Граф ко мне присоединился, громко лая. Мишка отбежал метров на двадцать, но потом вернулся. Ну мы с Графом вновь отступили. Он в будку, я в дом.

Просидели «в заложниках» у медведя Мельниковы почти двое суток. Тем временем, гость из леса уже вовсю хозяйничал на их участке. Успел окончательно разнести в щепки сарай, сломать другие постройки, и уже начал принюхиваться к дому. Поняв, что голодный зверь в любой момент может разбить окно и наброситься на людей, мужчина позвонил в полицию. Заметив прибывших к дому правоохранителей, медведь попытался накинуться на них: тогда полицейские приняли решение стрелять.

— Оружие было применено по закону, — комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Ведь была угроза жизни людям.

Теперь Николай Иванович восстанавливает и приводит в порядок свой двор. Кроме всего прочего, мужчина планирует поставить более высокий и крепкий забор, ведь, как оказалось, косолапые наведываются к нему довольно часто. По словам пенсионера, в прошлом году мимо его ограды проходила медведицы с медвежатами.

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