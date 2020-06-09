2020-06-09T11:30:43+03:00
Происшествия

Пьяный водитель на кроссовере столкнулся лоб в лоб с трамваем в Новосибирске

Водитель разбил лицо, но помощь медиков ему не потребовалось
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пьяный водитель на кроссовере столкнулся лоб в лоб с трамваем в Новосибирске. Фото: ГИБДД НовосибирскаПьяный водитель на кроссовере столкнулся лоб в лоб с трамваем в Новосибирске. Фото: ГИБДД Новосибирска
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Во вторник, 9 июня, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. «Hyundai Santa Fe» столкнулся лоб в лоб с трамваем. Пассажиры трамвая были в недоумении, как такое возможно. Оказалось водитель сел за руль выпившим. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Авария случилась в Ленинском районе. Фото: ГИБДД Новосибирска

Авария случилась в Ленинском районе. Фото: ГИБДД Новосибирска

— На улице Олекминской водитель кроссовера столкнулся с трамваем. В результате ДТП водитель автомобиля получил незначительные травмы, от медицинской помощи отказался. У него присутствуют признаки алкогольного опьянения, он проходит освидетельствование, — сообщили в ведомстве.

Напомним, еще одно ДТП с пьяным водителем произошло накануне в Карасукском районе. Там 23-летний парень без прав сел за руль. Он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Его пассажиры: 17-летняя девушка и 20-летний парень госпитализированы в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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