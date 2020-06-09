2020-06-09T11:15:56+03:00
Происшествия

Под Новосибирском пьяный водитель стал виновником страшной аварии, в которой пострадали 3 человека

Всех пострадавших госпитализировали в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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В Карасукском районе в аварии пострадали 3 человека.В Карасукском районе в аварии пострадали 3 человека.
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В Карасукском районе на трассе Н 1005 «ОсиновкаПоповка» произошло ДТП, в котором пострадали три человека. «ВАЗ 2107», за рулем которого был пьяный 23-летний водитель, съехал в кювет и перевернулся. В машине в это время были два пассажира: 17-летняя девушка и 20-летний парень. Всех их доставили в больницу с травмами. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

— Водитель получил рваную рану в области колена. После оказания помощи в больнице был отпущен домой. Пострадали и два пассажира: 17-летняя девушка и 20-летний мужчина. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, ссадины на груди и спине. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейных позвонков, ссадины на лице, груди и руках, — сообщили КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Помимо того, что водитель сел выпившим за руль, у него не было водительского удостоверения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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