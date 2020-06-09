2020-06-09T10:06:44+03:00
Общество

В Новосибирске задержали вооруженных налетчиков, напавших на инкассаторов

Они пытались забрать у водителя сумку, в которой находилось почти полтора миллиона рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Спустя 4 месяца поймали парней, пытавшихся ограбить инкассаторов. Фото: соцсетиСпустя 4 месяца поймали парней, пытавшихся ограбить инкассаторов. Фото: соцсети
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Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в разбое. Двое парней пытались ограбить инкассатора. На тот момент в сумке находилось 1.3 миллиона рублей. Нападавшие были в медицинских масках. Их сняла камер видеорегистратора в машине инкассатора.

— 3 июня полицейские задержали двух ранее не судимых жителей Новосибирска в возрасте 21 и 22 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, преступление произошло 31 января. Инкассатор рассказал, что он ехал по Бронному переулку. Вдруг ему внезапно перегородил дорогу легковой автомобиль, из которого выбежали двое неизвестных.

Разбив битой стекло автомобиля и распылив газовый баллончик в лицо водителю, злоумышленники попытались вытащить из салона машины сумку с деньгами. Но водитель не растерялся и сдал назад. Нападавшие парни сели в свой автомобиль и скрылись.

Налётчикам хватило ума напасть, но не довести дело до конца.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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