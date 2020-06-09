«Прекратите бить его из-за конфет»: соседи обвинили сибирячку в издевательствах над сыном и пригрозили опекой

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:50:09+03:00

Новосибирцы утверждают, что женщина работает психологом, с виду тихая, но по вечерам из квартиры слышится крики и детский плач

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Сибирячка в объявлении, которое разметила в подъезде дома, обратилась к соседке. Она обвинила женщину в том, что та издевается над 8-летним сыном и пригрозила опекой.

— Прекратите избивать по ночам ребенка за то, что он съел конфету! В следующий раз сообщу в опеку! — говорится в тексте.

Более подробно о ситуации женщина рассказала в соцсети. Однако адрес сибирячка не назвала.

— Наша соседка с первого этажа два часа избивала и орала на 8-летнего сына так, что батареи дрожали, ребенок визжал и просил ее успокоиться. Она била за то, что он съел конфеты. На жалобы соседей она не реагирует никак, это не первый случай. Поэтому сегодня утром я распечатала объявление и повесила ей на дверь! Самое смешное, что эта мать работает психологом! С виду спокои ная, и ребенок у нее воспитанный ! — написала возмущенная сибирячка в группе «Жесть Новосибирск».

Она добавила, что уже вызывала полицию, но мальчик ничего не рассказал о побоях, а спустя неделю тишины мать якобы снова взялась его бить.

Новосибирцы резко осудили такое поведение мамы.

— А зачем ждать, когда ребенка изобьют еще раз? Нужно было сразу сообщить в опеку, — написали они в комментариях.

Но были и те, кто предположил, что у родительницы было основания для выяснения отношений с сыном.

— Я своих детей 3 и 6 лет не бью, но они орут так, что как будто убиваю. Думаю, что скоро реально полицию вызовут, мне аж страшно!

— Может, у ребенка диабет или аллергия, и ему нельзя конфеты.

В ГУ МВД КП-Новосибирск пояснили, что если крики повторяются, следует еще раз вызвать полицию и органы опеки, чтобы по делу провели более тщательную проверку.

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