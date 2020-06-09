"Открылось внутреннее кровотечение": врач по ошибке назначил лекарство, которое чуть не убило пациентку

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:20:23+03:00

Врач ошибся в диагнозе и чуть не убил пациентку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибирячке с болью в голени поставили диагноз наобум: без обследования

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В Новосибирской области будут судить врача, который неправильно поставил пациентке диагноз: женщина чуть было не умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— По данным следствия, 18 февраля 2019 года в больницу обратилась женщина с жалобами на боли в левой голени. Врач поставил диагноз без обследования и начал лечить. Сибирячку госпитализировали, назначили лекарство, которое вызвало обильное внутреннее кровотечение. Это оценивается как тяжкий вред здоровью, — рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Врач признал вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.

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