"Открылось внутреннее кровотечение": врач по ошибке назначил лекарство, которое чуть не убило пациентку
В Новосибирской области будут судить врача, который неправильно поставил пациентке диагноз: женщина чуть было не умерла. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
— По данным следствия, 18 февраля 2019 года в больницу обратилась женщина с жалобами на боли в левой голени. Врач поставил диагноз без обследования и начал лечить. Сибирячку госпитализировали, назначили лекарство, которое вызвало обильное внутреннее кровотечение. Это оценивается как тяжкий вред здоровью, — рассказали в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Врач признал вину и раскаялся. Уголовное дело передано в суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU