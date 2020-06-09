«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей
Новосибирцев возмутил водитель спортивного автомобиля «Chevrolet Camaro». Во-первых, он припарковал свою машину на месте, предназначенном для инвалидов, во-вторых, мужчина занял сразу три свободные парковки. Это произошло у дома №96 на улице 1905 года.
— Если на таком авто, то можно как царь парковаться, — прокомментировали подписчики группы «АСТ-54».
— Человек такую тачку покупал ведь не для того, что бы скромничать, тут уж машина обязывает быть дерзким.
— Вы ослепли, это же красный «Chevrolet Camaro»! Владельцу даже прав не надо!
Но были и те, кто заступился за водителя на спорткаре.
— Не ваша, вот вы и беситесь, — прокомментировали новосибирцы.
— Может на пару минут убежал, вроде мест свободных много.
— Там места для инвалидов объективно расположены не удачно: до входа в магазин идти далеко, поэтому те, для кого места предназначены на парковке, на самом деле встают ближе к входу.
— Не поленились же, из фото клип сделали, вот действительно автору ролика нечем заняться.
КП-Новосибирск попросила юриста прокомментировать ситуацию. По словам Марины Пьянковой, очевидцы могут сфотографировать нарушение. На сайте ГИБДД есть специальная форма, где можно описать нарушение и прикрепить доказательство — фотографию. После чего будет принято решение, наказывать водителя штрафом или нет.
Новосибирец бросил спортивный автомобиль на парковке для инвалидов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU