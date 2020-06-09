«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:52:09+03:00

Водитель спорткара бросил свое авто посреди парковки для инвалидов. Фото: «АСТ-54»

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Новосибирцев возмутил водитель спортивного автомобиля «Chevrolet Camaro». Во-первых, он припарковал свою машину на месте, предназначенном для инвалидов, во-вторых, мужчина занял сразу три свободные парковки. Это произошло у дома №96 на улице 1905 года.

— Если на таком авто, то можно как царь парковаться, — прокомментировали подписчики группы «АСТ-54».

— Человек такую тачку покупал ведь не для того, что бы скромничать, тут уж машина обязывает быть дерзким.

— Вы ослепли, это же красный «Chevrolet Camaro»! Владельцу даже прав не надо!

Но были и те, кто заступился за водителя на спорткаре.

— Не ваша, вот вы и беситесь, — прокомментировали новосибирцы.

— Может на пару минут убежал, вроде мест свободных много.

— Там места для инвалидов объективно расположены не удачно: до входа в магазин идти далеко, поэтому те, для кого места предназначены на парковке, на самом деле встают ближе к входу.

— Не поленились же, из фото клип сделали, вот действительно автору ролика нечем заняться.

КП-Новосибирск попросила юриста прокомментировать ситуацию. По словам Марины Пьянковой, очевидцы могут сфотографировать нарушение. На сайте ГИБДД есть специальная форма, где можно описать нарушение и прикрепить доказательство — фотографию. После чего будет принято решение, наказывать водителя штрафом или нет.

Новосибирец бросил спортивный автомобиль на парковке для инвалидов.

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