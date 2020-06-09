Под Новосибирском супруги выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:15:52+03:00

Они выжили, с травмам их госпитализировали в больницу

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В поселке Вега неподалеку от Бердска супруги выпрыгнули в окно из горящей квартиры. Пожар начался в двухэтажном доме 8 июня.

— Пожар случился на улице Степная в поселке Вега в 14:05. Горел частный дом и надворные постройки: сарай, гараж и баня. Пострадали мужчина и женщина, супруги, которые жили в этом доме. Их отвезли в центральную городскую больницу Бердска, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В МЧС устанавливают причину пожара. По одной из версий специалистов в доме вспыхнула проводка у бытовой техники, которая как раз находилась на втором этаже дома.

Напомним, этой ночью в Новосибирске горели три кроссовера: «BMW X-6», «Nissan Juke» и «Haval H5». В МЧС также устанавливают причины возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU