Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца
Двое новосибирцев 34 и 42 лет похитили «Субару Легаси». Они нашли объявление о продаже авто на сайте, но денег на покупку у них не было. Тогда они сговорились обмануть продавца.
— В суде установлено, что что мужчины договорились по телефону с продавцом о встрече. Они представились жителями другого города и стали осматривать автомобиль и документы на него. Под предлогом проверить техническое состояние машины, один из преступников сел за руль. Проехав немного, он остановился возле заправки и попросил продавца сходить в магазин за сигаретами. Когда тот ушел, оба преступника угнали автомобиль, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Октябрьский районный суд вынес им обвинительный приговор. Апелляционный суд, к слову, приговор не изменил. 42-летний преступник попадет в исправительную колонию общего режима на 2,5 года, 34-летний — на 3 года в исправительную колонию строгого режима
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