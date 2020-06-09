2020-06-09T07:17:56+03:00
Общество

Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца

Теперь оба отправятся в исправительные колонии
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Новосибирцы пойдут в колонию за неудачную попытку похитить авто.Новосибирцы пойдут в колонию за неудачную попытку похитить авто.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Двое новосибирцев 34 и 42 лет похитили «Субару Легаси». Они нашли объявление о продаже авто на сайте, но денег на покупку у них не было. Тогда они сговорились обмануть продавца.

— В суде установлено, что что мужчины договорились по телефону с продавцом о встрече. Они представились жителями другого города и стали осматривать автомобиль и документы на него. Под предлогом проверить техническое состояние машины, один из преступников сел за руль. Проехав немного, он остановился возле заправки и попросил продавца сходить в магазин за сигаретами. Когда тот ушел, оба преступника угнали автомобиль, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении сибиряков возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Октябрьский районный суд вынес им обвинительный приговор. Апелляционный суд, к слову, приговор не изменил. 42-летний преступник попадет в исправительную колонию общего режима на 2,5 года, 34-летний — на 3 года в исправительную колонию строгого режима

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей
Под Новосибирском супруги выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара
Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца
Новосибирские хулиганы проявили активность
«Под колесом была бутылка с горючим»: в Новосибирске сгорел дорогой кроссовер, припаркованный у мусорки
Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 3752 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
«От удара влетел в припаркованную машину»: стали известны подробности аварии с тремя автомобилями
Новосибирец украл у сибирячки 700 рублей и зубной протез
В мэрии рассказали, как так получилось, что на клумбах в центре города взошла конопля вместо цветов
«Пытался перелезть с ними через забор»: новосибирец украл москитные сетки из детского сада