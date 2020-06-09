Новосибирские хулиганы проявили активность

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:09:54+03:00

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни в Новосибирске самым распространенным правонарушением было мелкое хулиганство - 8 случаев за трое суток

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05.06.2020 г. в 17:25 сигнал тревоги поступил из супермаркета, находящегося на ул. Кошурникова. Два четырнадцатилетних подростка из хулиганских побуждений дразнили работников магазина, провоцировали их на конфликт. Прибывшие по вызову бойцы ГБР провели с детьми воспитательную беседу, после которой школьники хулиганить перестали и принесли персоналу свои извинения.

05.06.2020 г. дважды за день бойцы ГБР выезжали на автостанцию Новосибирского автовокзала на ул. Станиславского. В обоих случаях пьяные пассажиры, которых водители из-за их нетрезвого состояния не допускали к поездке, пытались выместить зло на кассире, продавшем им билеты. Мужчины ругались и нецензурно выражались. Кнопкой тревожной сигнализации кассир вызывал охрану, и гвардейцы выпроваживали пьяных нарушителей.

06.06.2020 г. в 04:14 в секс-шопе на проспекте К. Маркса продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, поскольку ночной гость выбрал для покупки товары, но не хотел их оплачивать. Когда экипаж ГБР подъехал и бойцы вошли в магазин, мужчина сразу рассчитался за покупку.

07.06.2020 г. гвардейцами были пресечены три хулиганства. Пьяные посетители мешали работать продавцам супермаркета домашней еды на ул. Кирова, продуктового павильона на ул. Кошурникова и табачного киоска на Горском микрорайоне. Бойцы ГБР восстанавливали общественный порядок, выводя пьяных нарушителей на улицу.