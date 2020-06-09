2020-06-09T07:09:54+03:00
Происшествия

Новосибирские хулиганы проявили активность

По данным дежурной части Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни в Новосибирске самым распространенным правонарушением было мелкое хулиганство - 8 случаев за трое суток
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
Изменить размер текста:

05.06.2020 г. в 17:25 сигнал тревоги поступил из супермаркета, находящегося на ул. Кошурникова. Два четырнадцатилетних подростка из хулиганских побуждений дразнили работников магазина, провоцировали их на конфликт. Прибывшие по вызову бойцы ГБР провели с детьми воспитательную беседу, после которой школьники хулиганить перестали и принесли персоналу свои извинения.

05.06.2020 г. дважды за день бойцы ГБР выезжали на автостанцию Новосибирского автовокзала на ул. Станиславского. В обоих случаях пьяные пассажиры, которых водители из-за их нетрезвого состояния не допускали к поездке, пытались выместить зло на кассире, продавшем им билеты. Мужчины ругались и нецензурно выражались. Кнопкой тревожной сигнализации кассир вызывал охрану, и гвардейцы выпроваживали пьяных нарушителей.

06.06.2020 г. в 04:14 в секс-шопе на проспекте К. Маркса продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации, поскольку ночной гость выбрал для покупки товары, но не хотел их оплачивать. Когда экипаж ГБР подъехал и бойцы вошли в магазин, мужчина сразу рассчитался за покупку.

07.06.2020 г. гвардейцами были пресечены три хулиганства. Пьяные посетители мешали работать продавцам супермаркета домашней еды на ул. Кирова, продуктового павильона на ул. Кошурникова и табачного киоска на Горском микрорайоне. Бойцы ГБР восстанавливали общественный порядок, выводя пьяных нарушителей на улицу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ваш, вот и беситесь»: новосибирец, бросивший спорткар посреди парковки, возмутил водителей
Под Новосибирском супруги выпрыгнули в окно, спасаясь от пожара
Отправили его за сигаретами: два сибиряка угнали авто у доверчивого продавца
Новосибирские хулиганы проявили активность
«Под колесом была бутылка с горючим»: в Новосибирске сгорел дорогой кроссовер, припаркованный у мусорки
Новосибирцы стали чаще пользоваться видеонаблюдением от «Ростелекома»
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 3752 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
«От удара влетел в припаркованную машину»: стали известны подробности аварии с тремя автомобилями
Новосибирец украл у сибирячки 700 рублей и зубной протез
В мэрии рассказали, как так получилось, что на клумбах в центре города взошла конопля вместо цветов
«Пытался перелезть с ними через забор»: новосибирец украл москитные сетки из детского сада